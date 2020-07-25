حازم الحديدي: وليد سليمان سيجدد موسم آخر للأهلي.. وسعد سمير رفض استغلال الخطأ الإداري

كشف وكيل اللاعبين حازم الحديدي، أسباب التأخر في تمديد عقود محمد الشناوي، وسعد سمير، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد حازم الحديدي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: “ظروف تفشي فيروس كورونا وراء تأخر تمديد عقود الثنائي وقاموا بالتجديد مؤخرا بدون شروط”.

وتابع: “سعد والشناوي لم يكن لهم أي طلبات فهم من أبناء النادي الأهلي، ولا يمكن أن يكون لهم شروط على الفريق”.

وواصل:” عقد محمد الشناوي لا يتضمن شرط جزائي وهو ابن من أبناء الأهلي“.

وعن عروض احترافه، علق: “من الطبيعي أن يمتلك الحارس عروض في الفترة الماضية بعد تألقه ولكن توقفت بسبب كورونا”.

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وتابع: “من الممكن أن يحترف اللاعب خارج الأهلي ولكن في حالة وحيدة وهي موافقة مسئولي النادي على رحيله بشكل رسمي”.

وأكد الحديدي، أن وليد سليمان لا يفكر في الاعتزال بعد انتهاء الموسمين الذي قام بتجديدهما مع الأهلي، موضحًا:” وليد ما زال قادرا على اللعب ولا يفكر في الاعتزال، وسيجدد عقده مع الأهلي موسما جديدا بخلاف المومسين المقبلين، ولن يلعب خارج الأهلي وسيختم حياته الكروية بالقميص الأحمر”.

وكشف وكيل اللاعبين، عن موقف سعد سمير بعد إلغاء عقده في يناير الماضي من أجل قيد صفقة الأهلي الجديدة “محمود كهربا”، وعلق:”تلقيت مكالمة من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وابلغني برفع اسم سعد وقيد كهربا بعد إصابته، واحترمنا القرار بعدما تحدث مسؤولو النادي مع اللاعب”.

وختم: “سعد سمير لم يفكر في استغلال الخطأ الإداري ليوقع لاي نادي آخر وكل ذلك الحديث عار تماما من الصحة، وهو من أبناء النادي الأهلي ولم يقوم بالتوقيع لأي نادٍ آخر دون الرجوع للنادي الأهلي”.

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