رياضة | حالة واحدة تجبر نجم ريال مدريد على الرحيل

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حالة واحدة تجبر نجم ريال مدريد على الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الويلزي جاريث بيل يعتبر من أبرز الأسماء المرشحة للرحيل عن صفوف ريال مدريد في الصيف الحالي وذلك عقب خروجه من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني.

وأفادت صحيفة The Evening Standard البريطانية بأن جاريث بيل عاقد العزم على الاستمرار في صفوف ريال مدريد حتى نهاية عقده في 2022.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن جاريث بيل يخطط للاستمرار في صفوف ريال مدريد حتى لو لم يتغير وضعه الحالي، حيث أن النجم الويبلزي مستمتع في العاصمة مدريد برفقة عائلته.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بيل البالغ من العمر 31 عامًا سيفكر في الرحيل عن ريال مدريد في الصيف الحالي في حال وصول عرضٍ مغرٍ من أحد الأندية الأوروبية الكبيرة.