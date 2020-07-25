رياضة | زلاتان إبراهيموفيتش: لن أعتزل قريبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر زلاتان إبراهيموفيتش: لن أعتزل قريبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي مستقبله بشأن قرار الاعتزال وذلك عن طريق فيديو أذاعه اللاعب اليوم.

وفي شريط مدته نحو دقيقة ترافقه موسيقى ذات إيقاع صاخب، استعرض السويدي لمحات مسيرة تنقل خلالها بين أندية كبرى وسجل أهدافا رائعة.

وقال المهاجم البالغ 38 عاما "اعتقدتم انني انتهت، ان مسيرتي ستنتهي قريبا؟ أنتم لا تعرفوني".

وتابع "طوال حياتي كنت مضطرا للقتال. لم يؤمن أحد بي، لذا كان علي الإيمان بنفسي. أراد البعض كسري، لكنهم جعلوني أقوى. أراد البعض استغلالي، لكنهم جعلوني أذكى".

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وأضاف "والآن تعتقدون انني انتهيت؟ لدي أمر واحد لأقوله لكم: أنا لست مثلكم، أنا لست أنتم. أنا زلاتان ابراهيموفيتش، وما زلت أقوم بالاحماء".

وعاد "إبرا" الى صفوف ميلان في ختام العام الماضي، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2019-2020 الذي مدد قسرا بعد تعليق المنافسات لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وخاض المهاجم الدولي السابق مسيرة كبيرة في العقدين الأخيرين، وتنقل بين أندية كبرى في أوروبا مثل أياكس أمستردام الهولندي، يوفنتوس وإنتر وميلان في إيطاليا، برشلونة الإسباني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، وصولا الى لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي حيث أمضى موسمين، عاد بعدهما الى النادي اللومباردي في ديسمبر.

وسبق لابراهيموفيتش ان دافع عن ألوان ميلان بين 2010 و2012.