رياضة | فرانك فيتر يوجه رسالة صادمة لجماهير فولفسبورج

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فرانك فيتر يوجه رسالة صادمة لجماهير فولفسبورج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه فرانك فيتر، رئيس مجلس الإشراف على نادي فولفسبورج الألماني لكرة القدم، والذي يلعب له نجمنا عمر مرموش، رسالة صادمة لجمهوره بعد الإعلان عن عدم التعاقد مع لاعب سوبر في الصيف.

وفي تصريحات لصحيفة "فولفسبورجر الجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال فيتر:" يجب في هذه الحالة الاعتماد على جانب الإيرادات من دوري الأبطال، وهو ما ليس لدينا كما هو معروف، أو أن تكون هناك شركة أم تنضح بالثراء، وهو ما ليس لدينا أيضا في هذه الأوقات".

تجدر الإشارة إلى أن فيتر هو المدير المالي لشركة فولكس فاجن التي اضطرت إلى اللجوء لإجراءات تقشف بسبب تداعيات جائحة كورونا.

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وأعرب فيتر عن اعتقاده بأن التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل لن يكون واقعيا لهذا السبب.

في الوقت نفسه، قال فيتر إن التأهل لهذه البطولة يظل بطبيعة الحال هدفا للنادي، " لكننا إذا قلنا الآن إن لدينا عزما أكيدا على التأهل إلى دوري الأبطال في العامين المقبلين، فيجب أن تكون لدينا مبالغ مختلفة تماما، وهذه غير متاحة من ناحية كما أنه ليس هناك ضمان لها من ناحية أخرى".

وأوضح فيتر أن الهدف هو التأهل من جديد إلى الدوري الأوروبي.

يشار إلى أن فولفسبورج سيلتقي في الخامس من الشهر المقبل شاختار دونيتسك الأوكراني في كييف في مباراة العودة في ثمن نهائي البطولة، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت قبل توقف كورونا، قد أسفرت عن فوز الفريق الأوكراني بهدفين مقابل هدف.