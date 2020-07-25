رياضة | موعد مباراة برشلونة ونابولي في دور الـ16 لدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة ونابولي في دور الـ16 لدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره نابولي الإيطالي، يوم الثامن من أغسطس المقبل، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة برشلونة أمام نابولي، على أرضية ملعب كامب نو.

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وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب سان باولو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ويغيب عن برشلونة أمام نابولي النجم التشيلي أرتورو فيدال بسبب تعرضه للطرد في مباراة الذهاب، بالإضافة إلى سيرجيو بوسكيتس بسبب حصولة على البطاقة الصفراء الثانية.