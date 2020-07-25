رياضة | الأهلي يوافق على طلب سموحة

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يوافق على طلب سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استغل مسؤولو نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، تواجدهم داخل النادي الأهلي بمقر التتش بالجزيرة، للتفاوض حول استمرار صلاح محسن مهاجم الفريق المعار من القلعة الحمراء.

وحرص حمادة صدقي المدير الفني للفريق السكندري على عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، من أجل معرفة رد النادي على العرض المقدم من أجل استمرار محسن، لمدة موسم آخر على سبيل الإعارة.

وأكد عبدالحفيظ للمدير الفني، أن السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق، ليس لديه أي مانع في بقاء محسن مع فريق سموحة، بالموسم المقبل.

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وجاء حديث مسؤولي سموحة مع مدير الكرة، من أجل الحصول على موافقة استمرار اللاعب، وهو ما تم بالفعل، في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع الناديين على مدار الأعوام الماضية.

ومنح فايلر، الموافقة النهائية على بقاء اللاعب في فريقه معارًا، في ظل صعوبة حصوله على الفرصة بشكل أساسي تحت قيادته بالوقت الحالي.

وكان النادي الأهلي، حقق الفوز على سموحة وديًا برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمسابقة الدوري المصري، ودوري أبطال إفريقيا.