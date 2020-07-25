رياضة | وزير الشباب والرياضة يتابع الأعمال الإنشائية بمركزي شباب عزبة النخل والصفا ويتفقد نادي المطرية

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يتابع الأعمال الإنشائية بمركزي شباب عزبة النخل والصفا ويتفقد نادي المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،اليوم السبت، مركز شباب عزبة النخل، ونادي المطرية الرياضي، ومركز شباب الصفا بالجيزة.

ورصد وزير الشباب معدل إنجاز الأعمال التنفيذية بتطوير مركز شباب عزبة النخل والتي تضم انشاء ملعب خماسي، وملعب متعدد الأغراض، ورفع كفاءة المبنى الإداري، وتطوير سور المركز، وصالة اللياقة البدنية.

وطلب الوزير -خلال زيارته لنادي المطرية- من مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بتقديم تقرير وافِ حول ما يحتاجه المركز من متطلبات للسير في إجراءات تنفيذية بغية تنمية موارد النادي الذاتية، والارتقاء بخدماته.

واشتملت الزيارة الميدانية التي قام بها وزير الشباب والرياضة لمركز شباب الصفا بالجيزة تفقد الأعمال الإنشائية الجارية بحمام السباحة الاوليمبي وحمام سباحة الأطفال، وتطوير ملاعب كرة القدم، وملاعب التنس، وحديقة الأطفال، ومبنى إداري، والتنسيق العام للمركز، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 32 مليون جنيه.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على الإنتهاء من أعمال التطوير بمركزي شباب عزبة النخل والصفا في المواعيد المحددة لهما؛ ليكونا جاهزين للعمل والتشغيل بشكل كامل ليستفيد من خدماتهما النشء والشباب بممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية.

وعقد وزير الشباب والرياضة اجتماعًا مع مجلس إدارة مركز شباب الصفا بحث خلاله آليات فتح باب العضوية الجديدة، بعد الإنتهاء من أعمال التطوير الجارية والمتوقع تنفيذها بشكل كامل خلال شهرين.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 904 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31970 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و4518 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https:bit.ly2MHG97L

نسخة ايفون

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