رياضة | مصدر بالأهلي يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" حقيقة التفاوض مع أوباما

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مصدر بالأهلي يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" حقيقة التفاوض مع أوباما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة التفاوض مع يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة الحالية.

ونفى المصدر، كل ما يتردد حول هذا الشأن أو وجوده من الأساس، خاصةً أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، لم يطرح أسماء للتعاقد معها من داخل القلعة البيضاء.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "لا أرغب في الحديث عن هذا الأمر، ولكنه قولًا واحدًا لم يحدث ولم يتم التواصل مع اللاعب سواء بشكل شفوي أو رسمي".

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وتابع: "من الوارد أن يتم الزج باسم الأهلي، في أي مفاوضات تجديد لاعبين مع أنديتهم عن طريق وكلائهم، للحصول على راتب سنوي كبير ولكن الحقيقة هذا لم يتم وأن دخلنا في مفاوضات مع يوسف أوباما كما تردد مؤخرًا".

واختتم: "الأهلي يمتلك العديد من النجوم في مركز أوباما، وفايلر لم يطلب ضمه ولم يناقش الأمر حتى، وبالتالي كل ما يتردد هو مجرد إشاعات فقط".

وترددت أنباء قوية عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع يوسف أوباما، وجس نبضه للتوقيع مع المارد الأحمر خاصةً أن عقده ينتهي مع الزمالك، بنهاية الموسم المقبل.