رياضة | آخرهم قنبلة فاروق جعفر.. أكثر 10 تصريحات مثيرة للجدل في الكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر آخرهم قنبلة فاروق جعفر.. أكثر 10 تصريحات مثيرة للجدل في الكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل نجوم الكرة المصرية إثارة الجدل بإطلاق تصريحات غريبة وعجيبة، آخرها ما قاله فاروق جعفر نجم الزمالك السابق عبر قناة ناديه بأن الأندية المصرية كان يتم مجاملتها خلال حقبة الثمانينات من الحكام الأفارقة في مصر، كما أكد أن التحكيم الإفريقي لعب دورًا كبيرًا في تأهل منتخب مصر لكأس العالم 1990.

تسببت تصريحات فاروق جعفر في حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، كما تسببت في انتقادات عنيفة لنجم الزمالك السابق، الذي أهدر بهذه التصريحات مجهود الكثير من الأندية ونجوم الكرة المصرية الذين حققوا العديد من الإنجازات والبطولات في المحافل القارية والعالمية.

وتراجع "جعفر" عن تصريحاته سريعًا وأكد حدوث سوء فهم لتصريحاته وأكد أن الأندية والمنتخبات المصرية عظيمة وحصلت على البطولات بعرقها وشقاها، وأن الكرة المصرية ستظل أسياد القارة على مستوى الأداء.

تصريحات فاروق جعفر عن مجاملة التحكيم الإفريقي للمنتخبات والأندية المصرية ليست أول تصريحات مثيرة للجدل يطلقها نجوم الكرة المصرية، بل سبقه العديد من النجوم الذين أطلقوا الكثير من التصريحات الغريبة والمثيرة وأحيانًا كثيرة تكون بعيدة تمامًا عن المنطق والعقل.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز التصريحات المثيرة للجدل لنجوم الكرة المصرية وخاصة في الفترة الأخيرة:-

- « الأهلي حصل على كأس مصر عام 66 بالرشوة»

فجر عادل هيكل حارس مرمي النادي الأهلي الأسبق مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكد في تصريحات سابقة أن الفريق الأحمر حصل على كأس مصر عام 1966 بعد دفع "رشوة" للترسانة عن طريق الراحل عبده البقال، وأنه تم إيقاف 10 لاعبين من الشواكيش بعد اكتشاف اتحاد الكرة الأمر، وآثار هذا التصريح لغطًا كبيرًا في الوسط الكروي.

- « اللي أمه حلوة يلعب في ناشئي الأهلي»

مصطفي يونس نجم الكرة المصرية السابق كان صاحب أحد التصريحات الجدلية التي أشعلت غضب الجماهير الحمراء ضده بعدما قال في احدي الحوارات: " اللي أمه حلوة وصوتها حلو يضمن مكانه في الناشئين بالأندية الكبيرة"، وتسبب هذا التصريح في انتقادات عنيفة لنجم الأهلي السابق على مواقع التواصل الاجتماعي.

- «شوقي غريب آخره بطولة إفريقيا ولن يكسب مباراة في الأولمبياد»

اعتاد نجم الكرة المصرية السابق إطلاق التصريحات المثيرة للجدل دائمًا، وقال مؤخرًا في تصريحات تليفزيونية: " لو عايزين نحقق نتائج وإنجازات يجب تغيير شوقي غريب لأنه مرحلة وانتهت.. وآخره التتويج ببطولة إفريقيا، ولن يكسب مباراة في الأولمبياد".

وأضاف: "يجب تعيين مدرب أجنبي أو الاستعانة بـ حسن شحاتة لتدريب المنتخب"، وجاء ذلك بعد تتويج الفراعنة بكأس أمم إفريقيا والتأهل للأولمبياد وإشادة الجميع بمستوي وأداء الفريق تحت قيادة "غريب".

- «المدربين المصرين منفسنين ويشعرون بالغيرة من النجوم»

آثار إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق الجدل خلال الفترة الأخيرة بتصريحات غير متوقعة أبرزها اتهامه للمدربين المصريين بـ"النفسنة" والغيرة من اللاعبين.

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وقال "هيما" في تصريحات تليفزيونية: "معظم المدربين المصريين "منفسنين" بعكس الأجانب ومنهم محمد عامر ومختار مختار، وهذه طباع لديهم بأنهم دائمًا يشعرون بالغيرة من النجوم ولا يوجد مدرب مصري يريد نجم معه في الفريق".

- «الزمالك يستطيع شراء ليونيل ميسي الآن»

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك واحد من المعروفين بتصريحاتهم الغريبة والمثيرة للجدل في الوسط الكروي المصري، ومؤخرًا أطلق تصريحًا اعتبره الكثيرون كوميديًا بعدما أكد إمكانية شراءه ليونيل ميسي نجم برشلونة، وذلك بعدما جمع ربع مليار جنيه نتيجة الإقبال التاريخي على عضويات فرع الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر.

- « لاعبو الزمالك باعوا مباراة الـ 6/1 أمام الأهلي»

أكد رضا سيكا مدافع الزمالك السابق في تصريحات مفاجئة أن لاعبي الأبيض باعوا مباراة الستة واحد الشهيرة أمام النادي الأهلي، وتخاذلوا خلال اللقاء بعد جلسة مع مسئولي القلعة الحمراء لتفويت المباراة، وذلك لأن الخسارة وقتها كانت تعني رحيل مرتضى منصور من الإشراف على الكرة بالنادي وهو ما كان يريده بعض اللاعبين بالفريق الزملكاوي، وآثارت تلك التصريحات جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

- « المقاصة في كأس العالم للأندية»

أطلق أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق تصريحًا مفاجئًا بداية الموسم الحالي، بعدما أكد على رغبته في قيادة فريق مصر المقاصة للصعود لكأس العالم للأندية، ولكن سرعان ما رحل عن تدريب الفريق بسبب سوء النتائج واحتلال الفريق مركزًا متأخرًا في جدول الدوري.

- «أنا أمهر من فان دايك.. وكنت أدرب روني على تسجيل الأهداف»

إبراهيم سعيد كان صاحب تصريح آخر آثار الجدل في الفترة الماضية، حيث أكد أنه كان يدرب واين روني نجم إنجلترا ومانشستر يونايتد الإنجليزي وأحد أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم، على تسجيل الأهداف خلال فترة احترافه مع فريق إيفرتون الإنجليزي.

كما أكد "هيما" أنه أفضل وأمهر من الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي وأفضل لاعب في أوروبا الموسم الماضي، وأحد أفضل المدافعين على الساحة الكروية حاليًا.

- «وائل جمعة خرم وكان ينضم لمنتخب مصر مجاملة»

هاجم مرتضى منصور رئيس الزمالك، وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق قائلا: " قطر أشترت وائل جمعه هو اخوانجي من زمان لو أنت راجل تعالى مصر، كنت بتنضم لمنتخب مصر مجاملة طول عمرك خرم"، ويُعد نجم الأحمر السابق من أفضل المدافعين في تاريخ مصر وحقق العديد من البطولات والإنجازات خلال مسيرته الكروية.

- «منتخب مصر تأهل لكأس العالم 1990 بفضل التحكيم الإفريقي»

أكد فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق أن منتخب مصر تأهل لكأس العالم 1990 بفضل التحكيم الإفريقي، وإن الحكام كانوا يتغاضون عن بعض الكرات في مباريات التصفيات الإفريقية لمساعدة منتخب الفراعنة على التأهل للمونديال.

كما كشف عن مجاملات الحكام للأندية المصرية في بطولات إفريقيا وقال: " الحكام في المباريات الإفريقية التي كانت تقام في مصر كانوا يدخلون غرف خلع الملابس قبل المباريات في مصر ويسألوا اللاعبين، أحسب لكم ركلة جزاء أو أطرد لاعب من الفريق الخصم؟ لمساعدتهم للفوز بالمباريات".