شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر في أول ظهور بعد تصريحاته الجدلية: مصر ستظل زعيمة الكرة الأفريقية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث فاروق جعفر، لاعب ومدرب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، عن التصريحات المثيرة للجدل حول وجود مجاملات الحكام الأفارقة لمنتخب مصر والفرق المصرية ومن بينها الزمالك.

وقال «جعفر»، في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، إنه كان يتحدث عن حالة الطرد لمحمود علاء في مباراة بيراميدز، وإن الطرد يجعل الفريق لا يلعب بنفس القوة، وإنه حصل نتيجة خطأ.

وأضاف: «وأنا بلعب في آخر السبعينيات، كنت بتكلم إني قعدت في جلسة مع الحكام، في الاجتماع الفني، واللي بيبقى حاضرها كابتن الفريق، كنت بقول إن نادي الزمالك مرّ بالموقف ده، الحكام قالوا نطرد لاعب أو ناخد ركلة جزاء، وأنا قولت لا».

وتابع: «الناس فهمتني غلط، لأني مش بتكلم على قوة الأندية المصرية، مازالت الكرة المصرية سيدة القارة سواء في الأندية أو المنتخبات، عمري ما اتكلمت على قوة وكفاءة الأندية والمنتخبات، ومدربينها مدربين عظماء، لو حصل سوء فهم أنا مش قصدي كده، كل الفرق خدت البطولات بعرقها وشقاها، ومنتخب مصر جيل 90 كان يملك فريقًا قويًا جدًا، وإن شاء الله تظل مصر زعيمة الكرة الأفريقية».

Advertisements