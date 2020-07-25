شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات المجاملات ليست أزمة فاروق جعفر الأولى: نجله أدخله في جدل قبل شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسبب فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب الفراعنة السابق، في جدل واسع عقب تصريحاته بشأن مجاملات الحكام الأفارقة لمنتخب مصر والفرق المصرية، ومن بينها نادي الزمالك.

وانطلقت الانتقادات في وجه «جعفر»، والتي لم تكن المرة الأولى خلال الفترة الأخيرة، إذ تكررت الشهر الماضي مع تسريب عقد نجله سيف، لاعب فريق الشباب، مع نادي الزمالك.

وبدأت أزمة ابنه سيف بمجرد كشف الزيادة المبالغ بها في المبلغ الذي يتقاضاه، نظير اللعب في نادي الزمالك، وتحديدًا حينما وقع التعديل في ظل تولي الأب «فاروق» منصب المستشار الفني للنادي، متحولًا المبلغ بالعقد من ١٥٠ ألف جنيه في الثلاثة مواسم إلى ٦ ملايين جنيه في الخمسة مواسم، وهو مبلغ أشعل الغضب في القلوب، إذ إن اللاعب لم يشارك بشكل مستمر مع الفريق، والقيمة المادية في العقد تفوق بعض اللاعبين المشاركين في المباريات.

وسرعان ما علق مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، عن الأزمة المتصاعدة، مدافعًا عن نجل «جعفر»، وقال لبرنامج «زملكاوي» المذاع عبر قناة «الزمالك»: «سيف فاروق جعفر أحرف لاعبي جيله والأهلي يلهث وراءه من أجل التعاقد معه، وهو أمهر من والده ويسجل في كل موسم 35 هدفًا»، وواصل: «سيدة قريبة من سيف هي السبب وراء تسريب عقده كيدًا في والده».

واستطرد «منصور»: «نجل أحمد شوبير يحصل على 5 ملايين في الموسم الواحد، بينما يحصل سيف فاروق جعفر على 700 ألف جنيه فقط في الموسم»، واستكمل: «عقد على معلول بـ 30 مليون جنيه في الأهلي، وليس لكم شأن بالزمالك، سأقوم برفع عقد سيف فاروق جعفر وأمنحه 10 ملايين وليس 6 فقط». وأنهى كلماته: «بعد موسمين فقط سأكون قادرًا على الحصول على 100 مليون جنيه نظير بيع نجل فاروق جعفر».

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وغرد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، ذاك الوقت، على إقحام أبناء النجوم في جدل ووضعهم تحت الأضواء ما يقودهم للشعور بالضغوطات النفسية، قائلًا عبر «تويتر»: «إقحام أولاد صغيرة في الحروب واحدة من الحاجات اللي أنا مؤمن إنها بتترد.. الولاد دول مالهمش أي ذنب، كل ذنبه إنه طلع ابن النجم فلان، وده بيمثل عليهم ضغوط نفسية كبيرة من الأساس. مصطفى شوبير حارس مميز جدًا بعيدًا عن شوبير، وسيف جعفر لاعب مميز جدًا بعيدًا عن أبوه. حرام».

لذلك كان على «جعفر» الرد على الاتهامات، وقال في تصريحات تليفزيونية لقناة ناديه: «سيف تعاقد مع الزمالك سنة 2018 وهي عز أزماتي مع مرتضى منصور، رئيس النادي وقتها، وتم عمل عقد له وهو في المنتخب الوطني القومي للناشئين وكان هداف الدوري العام برصيد 37 هدفا، لذا تم ذلك لمجهوده ومهاراته وسرعاته ليس لأنه ابن فاروق جعفر».

وأضاف: «عقد سيف مع الزمالك هو بالفعل بمبلغ 6 ملايين جنيه ولكن قبل خصم الضرائب، ولكنه يتقاضى سنويا بعد الضرائب حوالي 750 الف جنيه فقط وليس 6 ملايين جنيه».

وأكمل: «نجلي حصل على أكثر من عرض سواء الاتحاد السكندري أو سموحة أو المصري والكل أشاد به وكان على رأسهم حسام حسن المدرب القدير».

واستكمل: «عندما غادر سيف الزمالك كان بقرار من المدير الفني الأجنبي الذي طلب تصعيده نظرًا لأنه موهوب لا أكثر، هناك 4 جهات تملك عقود اللاعبين الناشئين هي اتحاد الكرة ومنطقة القاهرة والنادي نفسه واللاعب واستحالة أي جهة تخرج هذا العقد، كيف وصل العقد للصحفيين».

واختتم: «هو مواليد شهر 12 سنة 1999 هذا يدل أنه صغير السن كيف تحدث هذه الضجة حول لاعب صغير السن، كل ما يكتب خاطئ وعارٍ من الصحة»، وبدأ اللغط حول العقد يهدأ تدريجيًا.

يذكر أن تصريحات أطلقها «جعفر» الساعات الماضية كانت بمثابة مفاجأة، فلفت إلى أن وصول المنتخب الوطني إلى كأس العالم ١٩٩٠، التي أقيمت في إيطاليا، كانت بالمجاملات، حيث قال عبر قناة «الزمالك»: «تم مجاملة مصر في إحدى مباريات التصفيات كأس العالم 1990، من أجل وصول الفراعنة إلى كأس العالم التي أقيمت في إيطاليا بعد غياب 30 عاما وإلغاء هدف صحيح للخصم، وتم الضغط بقوة من جانبنا».

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وأضاف فاروق جعفر: «كان لدينا جيل جيد، ولكن كانت توجد منتخبات أقوى بكثير في هذه الفترة، محمود الجوهري كان مدربا مميزا، ولكن تم فعل أمور من جانب اتحاد الكرة بطلبات منه غير مبررة ومنها إلغاء الدوري العام في هذه الفترة».

وأكمل نجم الزمالك السابق: «الوصول إلى كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، جاء بعد شقاء وعناء، واجتهاد دولة بالكامل عكس ما حدث في تصفيات كأس العالم 1990».

واعترض خالد الغندور، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، على كلمات «جعفر»، قائلًا عبر «فيسبوك»: «على مدار تاريخي كلاعب وكابتن للزمالك، لم أر في حياتى حكمًا لأي لقاء إلا في الملعب».

ورد الإعلامي أحمد شوبير، حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، قائلًا: «على مدى ست سنوات كاملة كابتن للنادي الأهلي وأيضًا كنت كابتن لمنتخب مصر، لم أجلس يومًا مع حكم في مباراة لا محليًا ولا أفريقيًا ولا دوليًا».

وعاد «جعفر» يرد موضحًا المعاني وراء تصريحاته، في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقول إنه حدث سوء فهم لتصريحاته لذا وجب عليه التوضيح.

وأضاف: «كنت أتحدث عن حالة الطرد التي تعرض لها محمود علاء، مدافع الزمالك، في مباراة بيراميدز الودية الأخيرة، وأن الطرد يجعل اللاعبين والفريق تقل قوتهم في المباراة، وأن طرد محمود علاء خطأ وممكن لأي لاعب أن يخطئ».