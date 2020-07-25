شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «شوبير» و«رمزي».. مجدي عبدالغني يرد على فاروق جعفر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصلت ردود الأفعال الغاضبة ضد تصريحات فاروق جعفر، قائد الزمالك السابق والمدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، والتي تحدث فيها عن مجاملة التحكيم لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم 1990.

ورفض عدد كبير من لاعبى جيل 1990 التشكيك في إنجاز التأهل لكأس العالم بجهدهم وعطائهم بقيادة محمود الجوهرى، ونسبة الأمر، كما ادعى فاروق جعفر، إلى مجاملة الحكام الأفارقة.

وغرد هانى رمزى مدرب المنتخب الأوليمبى الأسبق وأحمد شوبير، للتعبير عن غضبهم، وانتقد مجدى عبدالغني، صاحب الهدف الوحيد لمصر في مونديال إيطاليا، التشكيك في جيل 1990، وأكد أن الكابتن محمود الجوهرى أعظم مدرب مصري نجح في بناء أحد أعظم أجيال الكرة المصرية، وقاد الفراعنة إلى أعظم الإنجازات بالتأهل للمونديال.

وقال «عبدالغني»: «إنجاز جيل 90 كان وسيظل الأعظم في سجلات الكرة المصرية، وسيظل مع هدفى علامة مضيئة ومصدر فرحة للجماهير».