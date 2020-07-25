شكرا لقرائتكم الاهلي يرفض عودة "المغطس" في غرفة ملابس الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الطبي للأهلي عودة "المسبح" الخاص بلاعبي الفريق داخل غرفة خلع الملابس وشدد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق على لاعبي الفريق بعدم إستخدام هذا المسبح كإحدى الإجراءات الإحترازية المطلوب تنفيذها للحد من إنتشار فيروس "كورونا" ، وطالب طبيب الفريق جميع اللاعبين بعدم التهاون في هذه الأجراءات من أجل الحفاظ على سلامتهم والإبتعاد عن أمور تُسبب إصابة أي فرد في المنظومة بالفيروس الذى أجتاح العالم كله قبل عدة أشهر.

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فيما أعلن مسئولو الأهلى حالة الطوارئ القصوى فى فريق الكرة على وجه الخصوص وداخل القلعة الحمراء بصفة عامة بعد إصابة حمدى فتحى بفيروس كورونا، وطلب السويسرى رينيه فايلر بتشديد الإجراءات الاحترازية داخل الفريق وزيادة عمليات التعقيم فى غرفة خلع الملابس وأدوات الكرة وغيرها من الإجراءات التى تضمن سلامة الجميع فى الفريق وتمنع انتشار الفيروس داخل الفريق، كما حدث فى أندية أخرى أبرزها الإنتاج الحربى الذى تم اكتشاف 18 حالة كورونا فيه مؤخراً.

وتحدث رينيه فايلر مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والدكتور خالد محمود بشأن الإجراءات الاحترازية، وكذلك زيادة عدد المسحات الطبية للتأكد من عدم انتشار الفيروس، بجانب فرض تعليمات مُشددة على اللاعبين بعدم التهاون خارج النادى، باعتبار أن البعض بدأ يُقلل من إجراءاته الاحترازية ويتعامل مع الفيروس على أنه انتهى وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق، ولا بد من الاهتمام بعمليات التعقيم التى كان تحدث طوال الفترة الماضية حفاظاً على الصحة العامة فى الفريق، وتسببت واقعة حمدى فتحى فى إثارة حالة من القلق والرعب داخل النادى، خاصة أنها الأولى فى الفريق وانتاب معظم لاعبى الفريق حالة من القلق والذعر خوفاً من إصابتهم بالفيروس، خاصة أنهم "مُخالطين" لحمدى فتحى وشاركوا معه فى التدريب طوال الأيام الماضية.