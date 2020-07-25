شكرا لقرائتكم أحمد رمزى يحتفل بعيد ميلاده الـ55 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم السبت أحمد رمزى نجم الزمالك الأسبق بعيد ميلاده الـ "55" لاسيما أنه من مواليد 25 يوليو 1965 ، صعد رمزى للفريق الأول بالقلعة البيضاء موسم 1985-1986، واستمر حتى اعتزاله نهاية موسم 1995-1996 وهو دون الحادية والثلاثين من عمره ، شارك لأول مرة أساسيا في مباراة فريقه الافتتاحية أمام منتخب السويس بالقاهرة، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما في الأول من أكتوبر 1985 وهو في العشرين من عمره.

حقق مع الزمالك 8 ألقاب، وهى الدوري 3 مرات أعوام 1988، 1992، 19993، وكأس مصر عام 1988 ،ودوري أبطال أفريقيا أعوام 1993، 1996، والسوبر الأفريقي عام 1994، والأفروآسيوي عام 1989.

انضم رمزى للمنتخب الأول تحت قيادة الويلزي مايكل سميث، ونجح في الفوز بلقب كأس الأمم 1986، والمشاركة في كأس العالم 1990، وشارك في أمم 1988، و1992.

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سجل بقميص الأبيض 21 هدفا بواقع 18 هدفا في الدوري، وهدف في الكأس، وهدفين أفريقيا، بالإضافة إلى تسجيله 10 أهداف بقميص الفراعنة، منها 7 معتمدة في 46 مباراة.

ومنذ أيام قليلة قدم أحمد رمزى والمتواجد حالياً في دولة الكويت لفتة طيبة للغاية، حيث أكد لوزير الرياضة أشرف صبحى أنه في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا فقد قرر ان يتبرع بكافة ممتلكاته الموجودة في مصر في الحساب المخصص لمواجهة انتشار ومعالجة آثار فيروس كورونا بصندوق تحيا مصر.

ومن جانبه اكد الدكتور أشرف صبحى لكابتن نادى الزمالك السابق أنه فخور للغاية بتلك الخطوة مثمناً حسه الوطنى ودوره المجتمعى المتميز مع العديد من زملائه الرياضيين الذى تسابقوا خلال الآونة الأخيرة في تقديم شتى أنواع الدعم والرعاية لوطنهم في إشارة إلى أن حالة التكاتف المجتمعى التي تشهدها مصر تمثل انعكاساً طبيعياً للدور الذى تقوم به القيادة السياسية لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب المصرى في شتي المجالات وخاصة في مواجهة التحديات وهو الامر الذى انعكس على أداء الحكومة المصرية في تعاملها مع مختلف الملفات .