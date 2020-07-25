شكرا لقرائتكم جمال عبد الحميد لـ فاروق جعفر: أنا كابتن المنتخب 6 مواسم وعمرى ما قعدت مع حكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاتب جمال عبد الحميد نجم الأهلي والزمالك السابق ومنتخب مصر، فاروق جعفر زميله السابق بالقلعة البيضاء، بعد تصريحات الأخير حول اعتماد الأندية والمنتخبات المصرية على المجاملات التحكيمية في تحقيق الانتصارات وحصد البطولات، وقال عبد الحميد في تصريحات لـ "الخليج 365": أنا قعدت كابتن منتخب مصر من 1987 وحتى 1993، يعني 6 مواسم عمري ما قعدت ما حكم، وصلنا كاس عالم واتعادلنا مع هولندا، ولاعبنا أيرلندا وشرفنا مصر في المونديال، فاروق جعفر خانه التعبير وكقائد سابق للمنتخب عمري ما قعدت مع حكم في غرف مغلقة أو غير مغلقة.

واصل نجم الزمالك السابق: أعتب على فاروق جعفر في هذا التصريح لأنه بيضيع مجهود لاعبين شرفوا مصر وحصدوا دوري أبطال أفريقيا وراحوا كاس العالم للمنتخبات والأندية، احنا خدنا كل البطولات بتوفيق ربنا ثم مجهودنا واللاعبين العظماء في ذلك الجيل بجميع الأندية .

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وفجر فاروق جعفر ، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً، "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك"، أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.