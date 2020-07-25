شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يسعى إلى التعاقد مع الفرنسي كومان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحافية في إنجلترا أن نادي مانشستر يونايتد يسعى لضم الفرنسي، كينغسلي كومان، لاعب نادي بايرن ميونخ إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب مجلة "ذا أتلانتيك"، أجرى مانشستر يونايتد بالفعل محادثات مع الجناح المهاجم الفرنسي الذي لعب لمصلحة باريس سان جيرمان ويوفنتوس قبل الاستقرار في بايرن الذي يرتبط معه بعقد حتى 2024.

ويستهدف مانشستر يونايتد الذي يدربه النرويجي، أولي غونار سولشاير، التعاقد مع الجناح الإنجليزي الشاب جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند كذلك.