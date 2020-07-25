شكرا لقرائتكم رابطة الدوري الإنجليزي تحدد موعد انطلاق الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة، أن موسم 2020-2021 سينطلق في 12 سبتمبر المقبل، وستقام مباريات الجولة الأخيرة في 23 مايو ايار 2021. وسينتهي الموسم الحالي بإقامة مباريات الجولة الأخيرة للدوري يوم الأحد. وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي 2019-2020، يوم الأربعاء.

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