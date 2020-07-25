شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر يكشف تفاصيل المباراة التي تحدث فيها عن واقعة مجاملة الحكم الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق والمدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، إن المباراة التي كان يتحدث فيها عن واقعة فساد الحكام الأفارقة هي تحديدًا مواجهة الزمالك وأحد فرق زيمبابوى في موسم 79، والزمالك ودع البطولة الأفريقية في ذلك الموسم بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان فاروق جعفر قال إن التحكيم في أفريقيا يحمل توجهات كبيرة، حسب رغبة المسؤولين عن اللعبة في القارة خلال كل فترة محددة.

وأضاف «جعفر» في تصريحات على شاشة قناة الزمالك: «منتخب مصر تأهل إلى مونديال 1990 بإيطاليا بمساندة التحكيم وبمجاملات عديدة».

وواصل:«أتذكر في احدى مباريات التصفيات، المنتخب المنافس سجل هدفاً وذهب لاعبوه للاحتفال بالهدف ولكن أعلن عدم تخطي الكرة خط المرمى»، مشيرًا إلى أنه «بعض الحكام الأفارقة كانوا يدخلون غرفة خلع الملابس قبل المباريات في مصر ويسأل اللاعبين، أحسب لكم ركلة جزاء أو أطرد لاعب من الفريق الخصم؟ وكنت أقول له لا، كان الأمر يحدث مع جميع الأندية المصرية».