شكرا لقرائتكم خبر عن «جوميز» يدفع بعبدالرحمن مجدي في ودية الإسماعيلي أمام المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الفرنسي جوميز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، الدفع بعبدالرحمن مجدي، في بعض فترات مباراة المقاصة الودية.

ويلتقي الإسماعيلي نظيره المقاصة ودياً غداً الاحد، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مباريات الدوري خلال شهر أغسطس المقبل.

وانتظم «مجدي» في التدريبات الجماعية، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخراً، وأبعدته عن المشاركة مع الفريق.