فاروق جعفر: لم أقصد الإساءة لـ«الجوهري» وجيل 1990

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق والمدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطني، إن تصريحاته عن مجاملات التحكيم للمنتخب الوطني ومساعدته في التأهل لنهائيات كأس العالم ١٩٩٠ بإيطاليا لم يكن يقصد بها الإساءة إلى الكابتن محمود الجوهري وجيل 1990.
وأشار «جعفر» إلى أنه لم يتحدث عن كفاءة الجهاز الفني بقياد محمود الجوهري أو اللاعبين وعطائهم في الملعب، وإنما كان يقصد الفساد التحكيمي في أفريقيا بصفة عامة.
يذكر أن تصريحات فاروق جعفر أثارت حالة من الجدل والغضب الشديد بعد تأكيده، عبر شاشة قناة نادي الزمالك، أنه كان يجلس بصحبة الإدارى في مباريات الزمالك الأفريقية مع الحكام الأفارقة ويشهد الحديث مناقشة حول ما إذا كان يريد احتساب ضربة جزاء أو طرد أحد لاعبي المنافس، كما تطرق للتشكيك في نزاهة التحكيم ومساعدة منتخب مصر في التأهل لنهائيات كأس العالم ١٩٩٠ بإيطاليا.
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