شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يدفع ببعض الناشئين أمام وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، الدفع ببعض العناصر الشابة، التي تم تصعيدها من قطاع الناشئين، في ودية وادي دجلة المقرر إقامتها غدًا الأحد.
ويلتقي مساء غد الزمالك مع نظيره وادي دجلة، استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري العام، وكذلك لمواجهة الرجاء المغربي، فيما يسعي «كارتيرون» لإكساب العناصر الشابة المزيد من الخبرات، تحسبًا للاعتماد على أي منهم خلال الفترة المقبلة.
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