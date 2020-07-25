شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهي إجراءات حجز طائرة كازابلانكا الخاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهي مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، كافة الإجراءات لحجز طائرة خاصة تقل بعثة الفريق إلى الدار البيضاء.
ويلتقي الزمالك، أواخر سبتمبر القادم، مع الرجاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
وأنهي الجهاز الإداري للفريق، كافة الإجراءات نحو استخراج تأشيرات السفر إلى المغرب، بعد قرار الاتحاد الأفريقي بإقامة المباراة من جولتين ذهاب وإياب، الأولي في المغرب والثانية في القاهرة.
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