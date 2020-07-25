شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: استشهدت بواقعة فساد التحكيم الأفريقي للاستدلال على تأثير طرد محمود علاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فاروق جعفر، قائد الزمالك السابق والمدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، تعقيبًا على تصريحاته التي أثارت جدلًا عن مجاملة الحكام للأندية المصرية في البطولات الأفريقية، إنه كان يستشهد بتجربته في السبعينات مع الحكام الأفارقة للحديث عن واقعة طرد مدافع النادي الأبيض محمود علاء في مباراة بيراميدز الودية.

وأضاف: «كنت أتحدث عن واقعة طرد محمود علاء، مدافع الزمالك، في مواجهة بيراميدز الودية وكيف يمكن أن يؤثر طرد لاعب في قلب سيناريو المباراة تمامًا، واستشهدت بذلك على تجربتي في السبعينيات مع الحكام الأفارقة، حيث إن البروتوكول في ذلك الوقت كان يقضي بحضور كابتن الفريق والمدير الإدارى الاجتماع الفنى مع الحكام، ولا يخفى على أحد فساد التحكيم الأفريقي».

وأضاف: «الحكم كان يخيّرني بين ضربة جزاء أو طرد من الخصم، وهو ما قصدته من الواقعة بأن طرد لاعب كان يقلب الموازين».