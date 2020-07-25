شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستفسر من «كاف» عن موقف الجماهير أمام الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب طلب مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، من مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، «كاف»، توضيح عن الإجراءات التنظيمية الخاصة بمواجهة الفريق أمام الرجاء المغربي. ويلتقي الزمالك، أواخر سبتمبر القادم، مع الرجاء في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا. واختص المجلس في استفساره الموقف من الحضور الجماهيري للمواجهة، وهل ستقام بحضور جماهيري، وفق ضوابط محددة، أو ستقام بدون جماهير، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورنا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 91,072

تعافي 31,970

وفيات 4,518

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