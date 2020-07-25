شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن العملاق الإنجليزي الذي رشحه ‏وليد صلاح للأهلي: ‏سعره 420 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‏تحدث وليد صلاح الدين، نجم وقائد الأهلي السابق، عن الصفقات التي من الممكن إبرامها داخل صفوف النادي الأحمر خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وتطرق «صلاح الدين»، خلال ظهوره تليفزيونيًا لتحليل ودية الأهلي أمام سموحة، للحديث عن أحد نجوم الدوري الانجليزي الذي نال اعجابه بشدة، مشيرًا إلى أنه يرتدي القميص رقم 40 في صفوف أستون فيلا، مرشحًا إياه للانضمام للأهلي في حالة تناسب قيمة الصفقة المالية بالنسبة مع خزينة النادي الأحمر.

ونستعرض من خلال التقرير التالي 7 معلومات عن حامل القميص رقم 40 بصفوف أستون فيلا الإنجليزي الذي رشحه وليد صلاح للأهلي.

1. اللاعب هو تيرون مينجز قلب دفاع فريق أستون فيلا، صاحب الطول الفارع «1.95» مترًا.

2. «مينجز» من مواليد الثالث عشر من مارس من عام 1993 ويبلغ من العمر 27 عامًا، وخاض مباراتين دولتين بقميص منتخب بلاده الإنجليزي.

3. بدأ مشواره الكروي في صفوف ناشئين ساوثهامبتون ومنه إلى بريستول روفيرز وياتي تاون ثم شبينهان تاون واللعب أيضًا لبورنسموث قبل أن يستقر به المطاف في صفوف أستون فيلا مع الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه.

4. القيمة التسويقية للاعب حسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، 22.5 مليون يورو، أي ما يساوي 420 مليون جنيه مصري.

5. «مينجز» شارك في 35 مباراة مع أستون فيلا هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع هدفين أيضًا وحصل على 8 بطاقات صفراء.

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6. على مدار 140 مباراة في مسيرته الكروية مع جميع الأندية التي دافع عن ألوان قمصانها سجل 5 أهداف وصنع 10 اّخرين، وحصل على 26 بكاقة صفراء وواحدة باللون الأحمر.

7. ترغب عدة أندية إنجليزية في ضم مينجز في الصيف الجاري، حسب تقارير صحفية بريطانية على رأسهم نادي مانشيستر يونايتد.