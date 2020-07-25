شكرا لقرائتكم خبر عن الإرهاق يبعد «الجمل» عن تدريبات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنس جوميز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، منح محمد مجدي الجمل، راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة.
واشتكى «الجمل» من الإرهاق، وعدم قدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة المقاصة الودية.
وينتظر أن يجري «الجمل» اختبارًا طبيًا، الإثنين، لتحديد مدى قدرته على العودة للتدريبات الجماعية، أو الاكتفاء بمنحه بعض التدريبات التأهيلية المنفردة.
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