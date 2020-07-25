شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر يدافع عن نفسه: الأندية المصرية عظيمة وتصريحاتي ‏فُسرت بشكل خاطىء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دافع فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن نفسه بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها وهجوم الكثرين عليه عقب تصريحاته المثيرة التي أدلى بها بالأمس على شاشة قناة الزمالك بشأن وجود مجاملات تحكيمية فجة لأندية مصر في بطولات الأندية الأفريقية.

وقال «جعفر»، خلال مقطع فيديو له متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «تحدثت عن فترة لعبي في أواخر السبعينيات، جلست في جلسة مع الحكام في الاجتماع الفني الذي يحضره قائد الفريق ومراقب المباراة، ثلاث حكام، وكان أيامها الحكم من بلد والثنائي المساعد من بلد أخرى، وحصل هذا الموقف، وسؤلنا (هل تريدون الحصول على ضربة جزاء، أم طرد لاعب من الفريق المنافس؟)، رفضت ذلك، وهناك نادي آخر حصله تعرض لنفس الموقف».

وتابع: «لن أتحدث عن قوة الكرة المصرية، أو قيمتها في الأندية، وما زالت الكرة المصرية أسياد القارة في الأداء، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات».

وواصل:«لم أقصد التطاول على إمكانيات وقدرات وكفاءة الأندية المصرية، المنتخبات والأندية المصرية عظيمة».

وأنهى تصريحاته: «حدث سوء فهم في تصريحاتي والبعض قام بتفسيرها بشكل خاطىء، جميع الأندية حصلت على البطولات بعرقها وشقاها، ووصول مصر إلى كأس العالم كان بإمتلاكنا فضل لاعبين سواء في نسخة 1990 أو 2018 وستظل مصر هي زعيمة الكرة الأفريقية على مستوى الأندية والمنتخبات».

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