شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعقيب من فاروق جعفر على تصريحاته المثيرة للجدل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقّب فاروق جعفر، قائد الزمالك والمدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، على الهجوم الكبير والانتقادات من مسؤولى الأندية وجيل 90 والجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال «جعفر»: «سامحوني مكنش قصدي، ويبدو أن التعبير خانني، ولم يتم فهم تصريحاتي في إطارها السليم».

وكان فاروق جعفر قال إن التحكيم في أفريقيا يحمل توجهات كبيرة، حسب رغبة المسؤولين عن اللعبة في القارة خلال كل فترة محددة.

وأضاف «جعفر»، في تصريحات على شاشة قناة الزمالك: «منتخب مصر تأهل إلى مونديال 1990 بإيطاليا بمساندة التحكيم وبمجاملات عديدة».

وواصل: «أتذكر في إحدى مباريات التصفيات، المنتخب المنافس سجل هدفًا وذهب لاعبوه للاحتفال بالهدف، ولكن أعلن الحكم عدم تخطي الكرة خط المرمى»، مشيرًا إلى أن «بعض الحكام الأفارقة كانوا يدخلون غرفة خلع الملابس قبل المباريات في مصر ويسأل اللاعبين، أحسب لكم ركلة جزاء أو أطرد لاعبًا من الفريق الخصم؟ وكنت أقول له لا، كان الأمر يحدث مع جميع الأندية المصرية».

Advertisements