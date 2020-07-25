شكرا لقرائتكم خبر عن فكري صالح: الحمد لله أن الجوهري لم يعش ليشاهد تصريحات فاروق جعفر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فكري صالح، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الذي تأهل لمونديال 90، إن الراحل العظيم محمود الجوهري، المدير الفني للفراعنة حينها، لو كان على قيد الحياة كان سيغضب بشدة من التشكيك في أفضل إنجازات الكرة المصرية.

وكان فاروق جعفر قال إن التحكيم في أفريقيا يحمل توجهات كبيرة، حسب رغبة المسؤولين عن اللعبة في القارة خلال كل فترة محددة.

وأضاف «جعفر»، في تصريحات على شاشة قناة الزمالك: «منتخب مصر تأهل إلى مونديال 1990 بإيطاليا بمساندة التحكيم وبمجاملات عديدة».

وواصل: «أتذكر في إحدى مباريات التصفيات، المنتخب المنافس سجل هدفاً وذهب لاعبوه للاحتفال بالهدف ولكن أعلن الحكم عدم تخطي الكرة خط المرمى»، مشيرًا إلى أن «بعض الحكام الأفارقة كانوا يدخلون غرفة خلع الملابس قبل المباريات في مصر ويسأل اللاعبين، أحسب لكم ركلة جزاء أو أطرد لاعبًا من الفريق الخصم؟ وكنت أقول له لا، كان الأمر يحدث مع جميع الأندية المصرية».

وقال «صالح»: «الحمد لله أن الجوهرى لم يعش لهذا اليوم ليشاهد تصريحات فاروق جعفر، وتشكيكه في إنجاز جيل 90، ونسب الفضل إلى المجاملات التحكيمية»، وأبدى اندهاشه من توقيت التصريحات بعد مرور أكثر من 30 سنة، وشدد على أن المنتخب تأهل بالعطاء والمجهود وليس بمجاملات التحكيم.

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