شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يرد على تصريحات فاروق جعفر الجدلية بشأن مجاملات التحكيم الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، على تصريحات فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب الفراعنة السابق، بشأن مجاملات الحكام الأفارقة لمنتخب مصر والفرق المصرية ومن بينها الزمالك.

وقال «الغندور» عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «على مدار تاريخي كلاعب وككابتن للزمالك.. لم أرَ في حياتي حكمًا لأي لقاء إلا في الملعب».

وكان فاروق جعفر قال إن التحكيم في أفريقيا يحمل توجهات كبيرة، حسب رغبة المسؤولين عن اللعبة في القارة خلال كل فترة محددة.

وأضاف «جعفر»، في تصريحات على شاشة قناة الزمالك: «منتخب مصر تأهل إلى مونديال 1990 بإيطاليا بمساندة التحكيم وبمجاملات عديدة».

وواصل: «أتذكر في إحدى مباريات التصفيات، المنتخب المنافس سجل هدفاً وذهب لاعبوه للاحتفال بالهدف ولكن أعلن الحكم عدم تخطي الكرة خط المرمى»، مشيرًا إلى أن «بعض الحكام الأفارقة كانوا يدخلون غرفة خلع الملابس قبل المباريات في مصر ويسأل اللاعبين، أحسب لكم ركلة جزاء أو أطرد لاعبًا من الفريق الخصم؟ وكنت أقول له لا، كان الأمر يحدث مع جميع الأندية المصرية».

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