شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة جلال يعود على رادار الأهلي.. و«فايلر» يطلب رحيل «أزارو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد أسامة جلال، مدافع نادي إنبي، للدخول على رادار النادي الأهلي من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي تبحث فيه القلعة الحمراء عن التخلص من كل من وليد أزارو وجيرالدو.

وعلمت «المصري اليوم» أن الأهلي عرض على إنبي من قبل مبلغ 15 مليون جنيه بالإضافة إلى لاعب على سبيل الإعارة، إلا أن النادي البترولي يطلب 25 مليون جنيه.

وعلى جانب آخر، يحاول الأهلي التخلص من المغربي وليد أزارو، الذي يتبقى في عقده عام واحد، إذ يبحث النادي عن إعارته بناءً على طلب من المدير الفني رينيه فايلر، الذي أكد خروج «أزارو» من حساباته، وكذلك الأنجولي جيرالدو من أجل إفساح مكان أو اثنين في القائمة الأفريقية.