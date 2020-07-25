شكرا لقرائتكم رمضان صبحى يُجدد رغبته فى البقاء مع الأهلي بجلسة خاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي المُعار من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي رغبته في البقاء بالقلعة الحمراء وعدم العودة لأوربا في ظل ضعف العروض التى تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية ، وعلم "اليوم السابع" أن رمضان تحدث مع أحد مسئولو النادي منذ أيام وأكد له خلال الجلسة السريعة التى جمعتهم أنه يرغب في البقاء مع الاهلي لأن العروض التى وصلته من أوربا لن تُضيف له وربما لا تساعده على اللعب والتواجد بشكل مستمر مع المنتخبات الوطنية سواء الأول أو الأولمبي ، وأكد رمضان أنه يرغب في نجاح المفاوضات الجارية حالياً بين الاهلي وهيدرسيفلد من أجل إنتقاله نهائياً للقلعة الحمراء.

على صعيد متصل ، كشف نادر شوقى وكيل أعمال رمضان صبحى أن الأخير لن يلعب فى مصر إلا للقلعة الحمراء، موضحا أنه اتفق مع محمود الخطيب رئيس الأهلى أنه اذا لم يصل اللاعب عرضا مميزا فى أوربا سيستمر مع الأهلى خاصة وأن الأحمر يرغب فى الابقاء على اللاعب كما أن هيدرسفيلد عنه الرغبة فى البيع ، وقال شوقى فى تصريحات تلفزيونية أن رمضان صبحى تلقى عروضا من أندية فى تركيا وروسيا واليونان والبرتغال، مشددا على أن هيدرسفيلد سيبيع رمضان صبحى بشكل نهائى هذا الموسم خاصة وأن عقد رمضان ينتهى معه بعد عامين واذا لم يبعه سيخسر كثيرا فى تسويقه بعد ذلك.

Advertisements

مفاوضات الأهلى لشراء رمضان صبحى بشكل نهائى شهدت تطورات واضحة، بعدما سبق وحصل الأهلى على توقيع اللاعب مرتين على سبيل الإعارة، وبدأت المفاوضات الأخيرة من الأهلى بتحديد مبلغ مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى لشراء اللاعب، فيما طلب النادى الإنجليزى 7 ملايين جنيه إسترلينى، وأثار طلب النادى الإنجليزى بالحصول على 7 ملايين إسترلينى دهشة الجميع داخل الأهلى، لاسيما أن إدارة القلعة الحمراء ترى أن أسعار اللاعبين ستتراجع بسبب "جائحة" كورونا التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله طوال الأشهر الماضية، لذا ترى الإدارة أن مطالب النادى الإنجليزى مُبالغ فيها للغاية، ولا تتناسب مع الأسعار الحالية فى سوق الانتقالات الذى تأثر بالتأكيد بجائحة كورونا.

وأكد الأهلى للنادى الإنجليزى أن مبلغ 7 ملايين جنيه إسترلينى كبير للغاية، قبل أن يرفع الأهلى عرضه من 2.5 إلى 3.5 مليون جنيه إسترلينى لإتمام الصفقة، وشدد الأهلى على أنه سبق وتعاقد مع رمضان صبحى فى يناير 2019 من هيدرسفيلد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى، ثم جدد الإعارة فى صيف 2019 لمدة موسم مقابل مليون و600 جنيه إسترلينى، وأوضح الأهلى، خلال مخاطباته مع هيدرسفيلد، أن قيمة الصفقة ستصل بذلك إلى 5 ملايين و900 ألف جنيه إسترلينى - أى 118 مليون جنيه مصرى - إذا ما تم احتساب قيمة الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم بجانب الـ3.5 مليون جنيه إسترلينى الذين سيتم دفعها للنادى الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً.