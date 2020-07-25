شكرا لقرائتكم أحمد أبو مسلم نجم الأهلى السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ39 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل أحمد أبو مسلم نجم الأهلى الأسبق اليوم السبت بعيد ميلاده الـ"39"، حيث إنه من مواليد 25 يوليو 1981.

يعد أبو مسلم واحد من أبرز لاعبى الجبهة اليسرى فى الكرة المصرية، وخاض تجارب ناجحة سواء فى مصر أو خارجها، نشأ منذ الصغر فى القلعة الحمراء فى قطاع الناشئين من سن 8 سنوات حتى 13 عاما، وكان يشغل مركز الظهير الأيسر، وغادر إلى مزارع دينا، وقاده تألقه ضمن صفوف فريق مزارع دينا، للانتقال إلى النادى الأهلى عام 2001.

غادر القلعة الحمراء متوجهًا إلى نادى ستراسبورج الفرنسى مقابل 250 ألف دولار عام 2006، ثم انتقل إلى ليرس البلجيكى والإسماعيلى والإنتاج الحربى، وكان من أبرز اللاعبين فى الجيل الذهبى لمنتخب الشباب مواليد 1981 والمتوج ببرونزية كأس العالم 2001 بالأرجنتين.

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ولعب أحمد أبومسلم مع ناديى ستراسبورج وأجاكسيو، مشاركًا فى 16 مباراة فى الدورى الفرنسى "الدرجة الأولى" و23 مباراة فى الدرجة الثانية.

وعن مشواره الاحترافى قال أبو مسلم فى وقت سابق "عدم استكمال احترافى فى أوروبا حتى النهاية يرجع إلى أننى خضت هذه التجربة وأنا كبير السن عكس محمد صلاح والننى الذين احترفوا وهم صغار وتعاقدت مع نادى ستراسبورج الفرنسى عقب رحيلى من الأهلي، ولعبت لنادى اجاكسو الفرنسى ثم الإسماعيلى والإنتاج الحربى وسموحة ثم ليرس البلجيكي، وبعد ذلك قررت الاعتزال مع العلم أننى حصلت على لقب أفضل لاعب فى فرنسا فى أحد الأشهر وقت تواجدى هناك".