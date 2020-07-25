شكرا لقرائتكم هشام يكن عن تصريحات فاروق جعفر: كنا نلعب بمجهودنا وروحنا وسط حرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد هشام يكن نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر في جيل التسعينات على تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك، والذي أكد أن التحكيم الإفريقي جامل منتخب مصر خلال مشاركته في تصفيات كأس العالم 1990.

قال يكن خلال تصريحات خاصة: لم يحدث هذا الكلام على الإطلاق وهو غير سليم وكنا نلعب بمجهودنا وروحنا وتصريحاته اساءة لمجهودنا بعد أن موتنا نفسنا ومنا من تعرض لإصابات قوية خلال التصفيات الإفريقية".

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واصل: "كان وسط حرب وان كان هناك اخطاء من الحكام وقعت فعلى الجميع ولكن لا نجلس مع حكام ، مشددا على أن فاروق جعفر يحاول الإساءة لجيل 90 بسبب عدم حصله على بطولات كثييرة مثلنا".

أردف: "كنت كابتن الزمالك خلال المشاركة في بطولات افريقيا ولم يحدث هذا الكلام أيضا، ولم نجلس مع حكام ، وكان لدينا رهبة من الحكام سواء في افريقيا او مصر ون وكنا ننزل الملعب للعب بمجهودنا وليس بمساندة أحد، مضيفا: "هو تصريح يمثل فاروق جعفر لنفسه والزمالك ليس طرفا فيه".