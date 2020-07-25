شكرا لقرائتكم لاعبو المصرى يجرون مسحة كورونا السادسة ببرج العرب.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى لاعبو المصرى البورسعيدى المسحة الطبية السادسة بفندق إقامتهم ببرج العرب للوقاية من وباء كورونا والتاكد من صحة اللاعبين بعد ظهور حالة إيجابية الأسبوع الماضى لاحد مسئولى المهمات بالفريق وهو ما ادى لظهور حالة من الهلع بين أفراد الجهاز الفنى واللاعبين خاصة وأن الحالة كانت مخالطة لأفراد كثيرون داخل النادى .

كان المصرى قد خاض مباراتين وديتين خلال معسكره الحالى ببرج العرب حيث تعادل فى اللقاء الأول أمام طلائع الجيش بهدفين لمثليهما بينما فاز فى اللقاء الثانى على نفس الفريق بهدف مقابل للاشئ ويستعد الفريق لمواجهة سموحه غدا .

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من ناحية أخرى اقترب النيجيرى أوستن أموتو مهاجم المصرى البورسعيدى من العودة للتدريبات الجماعية لفريقه بعدما أجرى عملية استئصال الزائدة الدودية من ثلاثة أيام وأبعدته عن الانضمام لمعسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب.

وأبدى طارق العشري المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري ارتياحه التام لتأكيدات الدكتور شادي السعدني طبيب الفريق من تماثل أموتو للشفاء حيث سيستمر اللاعب في قضاء فترة النقاهة لنحو أسبوع على الأكثر قبل العودة للتدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدوري العام والتي يستهلها المصري بملاقاة نظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها في السادس من أغسطس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.