شكرا لقرائتكم خالد الغندور ردا على فاروق جعفر: لم أرِ فى حياتى حكما إلا فى الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق خالد الغندور كابتن الزمالك السابق، على تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك السابق الذى أكد مجاملة الحكام في بطولات أفريقيا للأندية المصرية، بالإضافة إلى مساعدة المنتخب على التأهل لمونديال 90.

وكتب خالد الغندور على حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك": "على مدار تاريخى كلاعب وككابتن تاريخى للزمالك لم أرى فى حياتى حكما لأى لقاء إلا فى الملعب".

وأضاف كابتن الزمالك السابق: "الزمالك والأهلى والإسماعيلى والمقاولون فرق محترمة وقوية ويمتلكون لاعبين على أعلى مستوى، ومنتخب مصر الأكثر بطولات على مستوى أفريقيا".

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وكان فاروق جعفر زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً: "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الإجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

وواصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك" أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.