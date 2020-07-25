شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يضع برنامجا خاصا للسورى عمر الميدانى ورزاق سيسيه في مران الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جهز طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى، برنامجا تدريبيا خاصا للثنائى الإيفوارى رزاق سيسيه والسورى عمر الميدانى بعد عودتهما أمس وأول أمس من بلادهما للانضمام لصفوف الفريق لاستئناف مباريات الدورى المقرر له يوم 6 أغسطس المقبل .

ورفض طلعت يوسف انضمام اللاعبين لتدريبات الفريق بالرغم من قيامهما بإجراء مسحة طبية عقب عودتهما مباشرة من بلادهما مفضلا الانتظار فترة حتى يقيم اللاعبان بعض المسحات للاطمئنان بالشكل الكافى على عدم حملهما لفيروس كورونا الذى أصاب العالم كله منذ بداية العام الحالى .

من ناحية أخرى تلقى الإيفوارى رزاق سيسيه، جناح الزمالك المعار للاتحاد السكندرى، عرضًا برتغاليًا لضمه من صفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد، إلا أن ضعف المقابل المالى أدى إلى غلق الباب أمام ذلك العرض، حيث يبحث مع وكيل أعماله العرض المالى الذى يناسب متطلبات القلعة البيضاء للرحيل إلى أحد الدوريات الخارجية فى الموسم الجديد، حال عدم نجاح الاتحاد السكندرى فى الحصول على خدماته بشكل نهائى من الزمالك حيث يضع اللاعب الاستمرار ضمن صفوف زعيم الثغر بمثابة الخيار الأول له إلا أن المقابل المالى سيحسم تلك المسألة بين إدارة الاتحاد والزمالك خلال الفترة المقبلة.

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ووضع مسئولو نادى الزمالك شرطاً للموافقة على استمرار الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار إلى الاتحاد السكندرى، ضمن صفوف زعيم الثغر فى الموسم الجديد وهو أن تكون القيمة المالية التى سيتقدم بها الاتحاد السكندرى متوافقة مع رؤية الزمالك لتسويق اللاعب، حيث ترغب إدارة القلعة البيضاء فى استمرار التعاون مع زعيم الثغر فى إمداد الفريق السكندرى باللاعبين فى ظل العلاقة الطيبة التى تربط مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مع محمد مصيلحى رئيس الاتحاد، إلا أن القيمة المالية التى سيتقدم بها الاتحاد ستكون الفيصل فى المسألة.