شكرا لقرائتكم اختبار طبى يحسم مشاركة حازم إمام فى ودية دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، لاختبار طبى فى مران الفريق المقرر إقامته فى الخامسة من مساء اليوم، السبت، من أجل تحديد موقفه من مواجهة وادى دجلة، المقرر لها الثامنة من مساء غد، الأحد، على ستاد بتروسبورت، فى إطار استعدادات الفريقان لاستئناف بطولة الدورى الممتاز، المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل، بعدما تغيب اللاعب عن ودية بيراميدز الأخيرة بسبب شكواه من إصابة فى العضلة الأمامية، حيث استقر الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، على انتظار أول مران للفريق من أجل تحديد حالة حازم إمام، ومدى جاهزيته للحاق بمباريات الفريق أو تحديد مدة غيابه حال مواصلة شكواه من الإصابة.

فيما سيجرى الزمالك، خلال الـ48 ساعة المقبلة، مسحة جديدة ضد فيروس كورونا من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين، فى إطار الاستعدادات لاستئناف بطولة الدورى الممتاز، حيث سيلتقى الفريق الأبيض مع نظيره المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب فى المباراة المؤجلة من منافسات البطولة، يوم 6 من أغسطس المقبل، وكشف جهاز الزمالك أن المسحة الجديدة ستكون غدًا، الأحد، أو بعد غد الاثنين على أقصى تقدير.

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وأنهى الزمالك معسكره فى مدينة برج العرب، الخميس الماضى، بمواجهة بيراميدز الودية، التى أقيمت على استاد برج العرب، وشهدت خسارة الفريق الأبيض بهدف نظيف، ثم حصل الفريق على راحة سلبية على مدار أمس، الجمعة، على أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة وادى دجلة الودية، التى ستقام غداً، الأحد، باستاد بتروسبورت.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكرًا جديدًا فى برج العرب الاثنين المقبل، ويتخلله مباراة ودية مع طلائع الجيش الأربعاء المقبل، ثم يحصل اللاعبون على راحة سلبية فى عيد الأضحى، ثم سيعود الفريق من أجل الانتظام فى معسكرا مغلقا فى برج العرب استعدادا لمواجهة المصرى إلى جانب لقاء الاتحاد السكندرى الذى سيقام يوم 10 من شهر أغسطس المقبل على استاد برج العرب، وذلك فى بطولة الدورى الممتاز.