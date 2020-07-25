شكرا لقرائتكم الحماس يسيطر على تدريبات بيراميدز الصباحية بمعسكر الإسكندرية.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز شعار الحماس، في المران الصباحي الذي خاضه الفريق بمعسكره المقام حالياً بمدينة الاسكندرية استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام، المقرر عودتها 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف استغرقت 147 يوماً منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونشرت الصفحة الرسمية لبيراميدز عبر موقع تويتر صوراً من التدريبات وعلقت "حماس كبير في تدريبات بيراميدز اليوم".



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بيراميدز

في سياق آخر، خضع نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز لإشاعة على الساعد الأيمن، التى أثبتت تعرض اللاعب لجزع بسيط فى الذراع، ويحتاج لفترة راحة قصيرة قبل العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه استعدادًا لعودة مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق يوم 6 أغسطس المقبل، حيث من المنتظر أن يواجه بيراميدز فريق طنطا يوم 10 بالشهر المقبل فى الجولة التاسعة عشر من عمر الدورى إلى توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.

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وغاب دونجا عن مواجهة الزمالك الودية التى جمعتهما الخميس الماضي، على استاد برج العرب فى الإسكندرية، وانتهت بفوز الفريق السماوى بهدف دون رد، أحرزه رجب بكار فى الدقيقة 73.

وكان الزمالك بدأ المباراة بتشكيل مكون من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبدالشافي فى خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم".

بينما بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم كلاً من: "المهدى سليمان في حراسة المرمى، عمر جابر وأحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد حمدى في خط الدفاع، أحمد توفيق ومحمود حمادة وطارق طه وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد في خط الوسط، إيريك تراورى في خط الهجوم".

كما غاب عن بيراميدز فى المباراة كلاً من الغانى جون أنطوى، ودونجا، ومحمد فاروق، و الإيفواري الدولي ولفريد كانون.