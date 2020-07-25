شكرا لقرائتكم عرابي : أداء منتخب مصر فى تصفيات مونديال 90 أفضل رد على فاروق جعفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد أسامة عرابي نجم الأهلي السابق وأحد نجوم جيل 90، على تصريحات فاروق جعفر، بشأن وجود مجاملات من التحكيم الإفريقي لمنتخب مصر خلال المشاركة في تصفيات كأس العالم 1990.

أكد عرابي أن هذا الكلام لم يحدث ولا يمت للحقيقة تماما والمنتخب وقتها كان يضم جيل قوي من اللاعبين ويؤدي بمنتهى القوة والروح العالية سواء في تصفيات كأس العالم أو خلال المشاركة في المونديال.

شدد عرابي على أن منتخب مصر لم يكن هناك مساعدة من أحد وقتها سواء تحكيم أو غيره، والأداء الذي كان يقدمه جيلا وقتها خير دليل للرد على هذه التصريحات، وهي أحداث ماضية مر عليها 30 عام.

وفجر فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والمحلة، قائلاً: "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الإجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

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واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك" أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.

فاروق جعفر نجم نادى الزمالك الأسبق، والمدير الفني الأسبق للزمالك والعديد من الفرق والمنتخبات الوطنية، صاحب لقب ملك النص بعدما كان يسيطر علي منطقة وسط الملعب في الزمالك لسنوات طويلة، هو من مواليد يوم 29 أكتوبر 1952 من أصول نوبية بقرية توماس بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وتربى وعاش فى حارة النجار بحى المنيرة بالسيدة زينب بالقاهرة، كأصغر الصبيان فى 11 أخا من الأبناء والبنات.