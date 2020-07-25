شكرا لقرائتكم شطة رداً على مزاعم فاروق جعفر: أى كلام ولا يطعن فى صحة البطولات المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد عبد المنعم مصطفى شطة مدير أكاديمية النادي الأهلي حالياً، ورئيس لجنة التطوير السابق بالاتحاد الأفريقي، على تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، والتي أثارت ضجة واسعة بعدما أكد جعفر بأن الأندية المصرية والمنتخبات كانت تعتمد على المجاملات التحكيمية في حصد البطولات وتحقيق الإنتصارات، مستغلة فساد منظومة التحكيم الأفريقية.

وتحدث شطة في تصريحات لـ "الخليج 365" عن إمكانية تأثير هذا الكلام على البطولات التي حققتها الفرق المصرية في الفترة السابقة وإمكانية الطعن عليها قائلاً: حاجة بقالها 30 سنة، أي حد ممكن يقول أي كلام ، ممكن حد يطلع يقول كأس العالم اللي خدته البرازيل سنة 50 الحكم كان قابض، فهذا الكلام ليس له دلالة على أي شئ وأعتقد أنه ذلة لسان من فاروق جعفر، وقانوناً لا يوجد دلائل قاطعة على كلامه يمكن أن تطعن في بطولات الفرق المصرية في أفريقيا، ولما الحكم يكون مجامل فريق، هذا الأمر يحسمه تقريرين للحكم نفسه ولمراقب المباراة وصورة الفيديو للمباراة وغير ذلك كلام لا يعتد به، وقانوناً حتى الشكوى يجب أن تكون بعد عدد معين من الساعات في ظرف 48 ساعة عقب المباراة وليس بعد 48 سنة.

Advertisements

وواصل نجم الأهلي السابق: وعن عرض الرشاوي التحكيمية على النادي الأهلي خلال مسيرته الكروية مع الفريق الأحمر: قال شطة لم يحدث هذا الأمر إطلاقاً، وعموماً إذا كان هناك اتفاق بين نادي وحكم لا يمكن أن يظهر للاعبين ولا يمكن أن يخرج للناس أو يحكى وهذا يؤكد أن تصريحات فاروق جعفر مجرد كلام دون دليل أو أساس، وحتى القانون لا يسمح بتقديم شكوى بناء على هذا الكلام بعد أكثر من 30 سنة.

وفجر فاروق جعفر ، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً، "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الإجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك"، أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.