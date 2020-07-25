شكرا لقرائتكم مصطفى فتحي يرزق بمولودته الأولى "هايا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رزق مصطفى فتحي جناح الزمالك بمولودته الأولى صباح اليوم السبت والتي أطلق عليها لقب "هايا". ونشر مصطفى فتحي صورة خلال حمل مولودته الجديدة داخل احدى المستشفيات معلقا: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحت هايا مصطفى فتحي".

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