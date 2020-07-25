الإسباني تشافي النجم السابق لبرشلونة يصاب بكورونا

خضع الإسباني تشافي، النجم السابق لبرشلونة والمدرب الحالي للسد القطري، لفحص كشف فيروس كورونا المستجد جاءت نتيجته إيجابية، بحسب ما كشف فريقه السبت.

ونقل حساب السد عبر "تويتر" عن تشافي (40 عاما) قوله "اليوم لن أتواجد مع الفريق في عودته للمنافسة أمام الخور، سينوب عني ديفيد براتس مدرب الفريق الرديف".

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وأضاف "قبل أيام وبحسب البروتوكول الطبي والإجراءات المتبعة من قبل مؤسسة دوري نجوم قطر جاءت نتيجة فحصي إيجابية في اختبار كوفيد-19".

وتابع: "لحسن الحظ أشعر أني بخير، لكني سأبقى في منزلي حتى أحصل على التصريح من جديد للعودة للعمل (...) سأكون حريصا جدا على العودة إلى روتين حياتي اليومي والعمل".