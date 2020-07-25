بعد إثارته الجدل بـ’’الرشاوى التحكيمية‘‘.. فاروق جعفر: ’’حصل سوء فهم لتصريحاتي !‘‘

كتب: ضياء السقا

أوضح فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، ملابسات تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، حول المجاملات التحكيمية للأندية والمنتخب.

وقال جعفر، فى فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعى إن تصريحاته فُسرت بشكل خاطئ فهو تحدث عن واقعة أو 2 فقط حدثت مع الزمالك ومع بعض الأندية المصرية الأخرى، وخلال واقعة السبعينات مع الزمالك عندما تحدث معه الحكم الإفريقي واستفسر منه عن كيفية مساعدة الزمالك رفض ذلك وهذا دليلا قاطعا على نزاهة رموز الزمالك.

وتابع، "كنت أتحدث عن حالة الطرد التى تعرض لها محمود علاء مدافع الزمالك فى مباراة بيراميدز الودية الأخيرة، وأن الطرد يجعل اللاعبين والفريق تقل قوتهم فى المباراة، وأن طرد محمود علاء خطأ وممكن أى لاعب يخطئ، ثم تحدثت بأننى خلال فترة لعبى فى أواخر السبعينات جلست فى جلسة فنية مع الحكام فى الاجتماع الذى يحضره قائد الفريق ومراقب المباراة، وكان أيامها الحكم من بلد والثنائى المساعد من بلد أخرى وحصل هذا الموقف مرة واحدة إن الناس قالت لنا نطرد لاعب ولا ناخد ضربة جزاء وأنا رفضت ذلك ونادى آخر حصله نفس الموقف".

وأضاف: "لا أشكك في قوة الكرة المصرية سواء أندية أو منتخبات بل بالعكس الكرة المصرية الرائد في إفريقيا بالوقت الحالي".

وأكد جعفر: "أنا مش بتكلم عن قوة المنتخبات المصرية أو الأندية ومازالت الكرة المصرية أسياد القارة فى الأداء، سواء على صعيد المنتخبات أو الأندية، عمرى ما اتكلمت عن إمكانيات وقدرات وكفاءة الأندية أو المنتخبات لأن المنتخبات والأندية المصرية عظيمة، ولو كان حصل سوء فهم أنا مش قصدى كده خالص لأن كل البطولات حصلنا عليها بعرقها وشقاها، ووصول مصر إلى كأس العالم كان عندنا أحسن لاعبين سواء 90 أو 2018 وستظل مصر زعيمة الكرة الأفريقية".

وكان فاروق جعفر، قد أثار حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاته بأن الأندية المصرية كانت يتم مجاملتها خلال حقبة الثمانينات من الحكام الأفارقة في مصر.

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وقال جعفر، في تصريحات لقناة الزمالك، الجمعة، إن المباريات التي كانت تلعب البطولة الأفريقية داخل مصر، كانت الأندية المصرية تستفاد من أخطاء التحكيم.

وأضاف جعفر: "بعض الحكام الأفارقة كانوا يدخلون غرفة خلع الملابس قبل المباريات في مصر ويسألوني باعتباري كابتن الزمالك، أحسب لكم ركلة جزاء أو أطرد لاعب من الفريق الخصم؟ مقابل إنهم يعملوا شوبينج في بورسعيد أو القاهرة".

وأشار لاعب الزمالك السابق، إلى أن خلال مباريات منتخب مصر بالتصفيات الافريقية لكأس العالم 1990، كان الحكام يتغاضون عن بعض الكرات، قائلاً: "الكرة كانت تدخل المرمى ولا يحتسبها الحكم."

وتابع: "نادي الإسماعيلي ايضا استفاد من الاخطاء التحكيمية وفاز ببطولة أفريقيا للأندية، بعدما قام علي أبو جريشة بالحصول على الكرة بيده".

واستطاع فاروق جعفر أن يقود الزمالك لتحقيق بطولتي إفريقيا للأندية الأبطال (دوري أبطال إفريقيا حاليًا) في نسختي 1984، و1986.

وفي سياق متصل، تصدر هاشتاج "#فاروق_فضح_الزمالك"، تريند موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بعد تصريحات لاعب النادي الأبيض السابق.

وسادت حالة من السخرية على الهاشتاج، وتبادل الجمهور الكوميكس الساخرة.