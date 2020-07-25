شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يستعيد ريمونتادا فوز الأهلى بلقب 2019: "ع الدورى كله يرقص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أحمد الشيخ، لاعب النادى الأهلى، بذكرى مرور عام على التتويج بلقب الدورى الأصعب للقلعة الحمراء، وأعاد نشر فيديو من العام الماضى يظهر احتفالات اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثية، ورقصهم على أغنية: "ع الدورى كله يرقص"، فيما صحبها بتعليق: "حدث فى مثل هذا اليوم".

وتوج الأهلى بطلا لنسخة الدورى الممتاز لموسم 2018/2019 رسمياً ليُضيف اللقب رقم 41 فى تاريخه، وعلى ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، حقق الأهلى الفوز على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف ضمن لقاء مؤجل من الجولة الـ33 لمسابقة الدورى، وافتتح أهداف الأهلى على معلول فى الدقيقة 25 من أحداث المباراة، وسجل حسين الشحات الهدفين الثانى والثالث فى الدقائق 64 و71، ورفع الأهلى رصيده للنقطة 77 ليتوج بطلا للدورى الممتاز بشكل رسمى بفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثانى.





واستفاد الأهلى من سقوط الزمالك متعادلا فى المباراة الماضية أمام الجونة بملعب الأخير 2-2، ليتوج بالدورى رسمياً بعد فوزه على ذئاب الجبل دون النظر لنتيجة مباراته أمام الزمالك فى الجولة الأخيرة من البطولة.

ويعد الدرع رقم 41 هو الأغلى فى تاريخ الأهلى، بعدما جاء بعد واحد من أطول المواسم وأصعبها بتاريخ الدورى العام، واستطاع المارد الأحمر أن يعود بريمونتادا تاريخية للفريق الأحمر ليتوج باللقب المفضل لدى عشاق القلعة الحمراء تحت شعار نحن فريق لا يعرف المستحيل.

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وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.