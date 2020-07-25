محمد زيدان يحتفل لابنه: "عيد ميلاد سعيد لقردنا الصغير.. بنحبك جداً"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمد زيدان، نجم المنتخب الوطنى السابق، بعيد ميلاد نجله الأصغر "زيزو" الذى أكمل عامه الثانى عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، ونشر محمد زيدان صوراً لأبنائه الثلاثة وزوجته، وعلق قائلا، "عامان من الحب والسعادة منذ قدومك، عيد ميلاد سعيد لقردنا الصغير.. بنحبك جداً".

وفي وقت سابق، قال محمد زيدان، مهاجم منتخبنا الوطني والعديد من الأندية الأوربية السابق، إن فيروس كورونا وقف أمام فترة معايشة له في العديد من الأندية الأوروبية قائلا "بعد عودة الأنشطة سأقوم بفترة معايشة مع بروسيا دورتموند وليفربول وسالزبورج وشالكة، وراض تماماً عن مشواري الكروي وأتمتع بحب جمهوري الأهلي والزمالك، وببقي مبسوط لما الجمهور يقول إن زيدان لو بعقلية صلاح لأصبح أفضل لاعب في العالم".