شكرا لقرائتكم خبر عن ليالى الرعب فى أفريقيا.. قرود المنتخب وسحالى الأهلى وأشباح الزمالك × 5 حواديت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحفل معسكرات نجوم الكرة المصرية فى أدغال أفريقيا، سواء خلال مشاركتهم مع الأهلي أو الزمالك أو منتخب الفراعنة، بالعديد من الذكريات والتى يعبر بعضها عن معاناة اللاعبين بسبب انتشار الحشرات والحيوانات بالعديد من الدول الأفريقية وظهورها بشكل طبيعى فى الفنادق دون حاجز بينها وبين المقيمين، وهو ما كان يسبب حالة من الرعب لبعض النجوم الذين استعادوا ذكرياتهم فى أدغال القارة السمراء.

"قرود" عبد الشافى تثير رعب اللاعبين فى المعسكر

تسبب محمد عبد الشافى ظهير أيسر الفراعنة فى حالة من الرعب للاعبين خلال معسكر المنتخب، حيث قام بالاستحواذ على مفتاح غرفة إبراهيم صلاح ليقوم بوضع الموز والتفاح على سرير زميله ويدخل مجموعة من القرود إلى الغرفة، ليفاجأ إبراهيم صلاح بالمشهد فور دخول غرفته وسط حالة من الهلع والضحك بين اللاعبين.

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