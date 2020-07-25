شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى: سموحة لم يصل لفورمة المباريات.. والوديات لاكتشاف العيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى حمادة صدقى، المدير الفنى لسموحة، عدم قلقه على مستقبل الفريق بالدورى، خاصة بعد الهزيمتين اللتين تلقاهما أمام الزمالك بخماسية مقابل هدف وأمام الأهلى برباعية نظيفة، مطالباً وسائل الإعلام بالتعامل بواقعية مع نتائج الفريق الودية، موضحا في الوقت ذاته أن الغرض الأساسى من المباريات الودية هو اكتشاف الأخطاء وعلاجها فى أسرع وقت ممكن قبل عودة النشاط الرياضى.

وتعجب صدقى من هجوم البعض على سموحة، مؤكدا أنه يعانى من غيابات كثيرة بالفريق، على رأسهم محمد كوفى وديريك ديسامبى المصابان بوباء كورونا وتم عزلهما وناصر ماهر الذى يعانى من إجهاد وفضل إراحته للعودة سريعا قبل استئناف النشاط.

Advertisements

واختتم المدير الفنى لسموحة تصريحاته بأن الفريق لم يصل لفورمة المباريات حتى الآن، واللاعبون لا يستطيعون إكمال مباراة، لذا فإنه يقوم بإجراء التغييرات لإشراك جميع اللاعبين ورفع المعدل البدنى لهم.

من جهته، قال فرج عامر رئيس نادى سموحه إن أحد وكلاء اللاعبين عرض على إدارة النادى عرضا من أحد الأندية لضم حسام حسن مهاجم الفريق، وقام بطلب مبلغ 2 مليون دولار للاستغناء عن اللاعب ولكن الصفقة لم تتم، مضيفا أن الأهلى والزمالك لم يطلبا رسمياً التعاقد مع مهاجم الفريق ولكنى حددت مبلغ 2 مليون دولار لمن يريد التعاقد مع حسام حسن.

كمال أوضح رئيس نادى سموحة أنه سيتم عمل مسحات لجميع اللاعبين بصفة مستمرة خلال الفترة القادمة للحفاظ سلامة الجميع، متابعا أن النادى يتبع جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال الأيام الماضية وحرصين تماماً على الحفاظ على جميع العاملين بالنادى من خلال إجراء مسحات بصفة مستمرة.