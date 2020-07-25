شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ملك علاء لاعبة الطائرة: هوايتى الفاشون والميك أب ونفسى أكون ممثلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى ملك علاء لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الزمالك، ومن أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الفاشون والميك أب. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ الباستا. من نجمك المفضل؟ كريم عبد العزيز . من مطربك المفضل؟ محمد حماقى.

ملك علاء 1 لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ ممثلة . Advertisements لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا خالص . مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها ؟ نيللى كريم .

ملك علاء 2 بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال . تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ مش شرط.

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