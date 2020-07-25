شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المصرى يجرون مسحة كورونا السادسة ببرج العرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى لاعبو المصرى البورسعيدى المسحة الطبية السادسة بفندق إقامتهم ببرج العرب للوقاية من وباء كورونا والتأكد من صحة اللاعبين، بعد ظهور حالة إيجابية الأسبوع الماضى لأحد مسئولى المهمات بالفريق، وهو ما أدى لظهور حالة من الفزع بين أفراد الجهاز الفنى واللاعبين خاصة أن الحالة كانت مخالطة لأفراد كثيرون داخل النادى.

وخاض المصرى مباراتين وديتين خلال معسكره الحالى ببرج العرب، تعادل فى اللقاء الأول أمام طلائع الجيش بهدفين لمثليهما، وفاز فى اللقاء الثانى على نفس الفريق بهدف مقابل لا شيء، ويستعد الفريق لمواجهة سموحة غدا.

من ناحية أخرى، اقترب النيجيرى أوستن أموتو مهاجم المصرى من العودة للتدريبات الجماعية لفريقه بعدما أجرى عملية استئصال الزائدة الدودية من ثلاثة أيام وأبعدته عن الانضمام لمعسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب.

وأبدى طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، ارتياحه التام لتأكيدات الدكتور شادى السعدنى طبيب الفريق من تماثل أموتو للشفاء حيث سيستمر اللاعب فى قضاء فترة النقاهة لنحو أسبوع على الأكثر قبل العودة للتدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدورى العام والتى يستهلها المصرى بملاقاة نظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها فى السادس من أغسطس المقبل على استاد ببرج العرب.



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